 从硬件设备到解决方案 爱普生想成为不可或缺的公司

周五，2017爱普生创新大会在青岛拉开帷幕。“绿色科技创新”是本次大会的主题，活动上展出了爱普生在喷墨领域、视觉领域、可穿戴领域、机器人领域的120余款创新产品及50多个解决方案...

ZD至顶网个人商用频道 4月24日 北京消息 (文/陶婧婕) 上周五，2017爱普生创新大会在青岛拉开帷幕。“绿色科技创新”是本次大会的主题，活动上展出了爱普生在喷墨领域、视觉领域、可穿戴领域、机器人领域的120余款创新产品及50多个解决方案，全面覆盖办公、行业以及家庭应用，构建生活和办公新生态系统。

多年来，爱普生以“省、小、精技术”为基础，秉承“顾客优先，致力环保”的经营理念和“科技+本地化”战略，在喷墨、视觉、可穿戴、机器人四大领域持续创新，给中国用户提供创新高效的产品和解决方案。

精工爱普生公司总裁碓井稔在发布会上分享了爱普生公司的愿景——致力于改善社会和环境，将世界变得更加美好，力争成为顾客与社会不可或缺的公司。

爱普生的前世今生 “不可或缺”不只是个口号

精工爱普生公司成立于1942年(前身是大和工业株式会社)，是日本的一家数码影像领域的企业。目前，其业务也在向多领域、多元化发展。爱普生是最早进入中国的跨国企业之一，多年来一直给中国用户提供创新高效的产品和解决方案，其在中国市场的业绩一直呈持续增长态势。

据相关数据统计，在喷墨领域，爱普生墨仓式打印机自2012年上市以来，销量以每年50%速度持续增长;截止到2016财年底，爱普生墨仓式打印机在中国累计销量已近300万台。在视觉交流领域，爱普生投影机凭借3LCD的技术优势，已经连续六年市场占有率第一，2016财年市场份额上升至22.4%。在扫描仪领域，根据IDC数据统计，2016年爱普生扫描仪市场份额20%，市场占有率第一。在机器人领域，相关数据表明，爱普生SCARA四轴机器手臂，得益于在3C市场的良好表现，目前在中国SCARA四轴机器手臂市场占有率第一。更值得关注的是，在刚刚过去的一年里，爱普生正式进军中国可穿戴市场，产品线覆盖了运动与健康、时尚与个性、商务与尊贵三种生活方式。

可以说，爱普生的硬件设备以及解决方案已经渗透到人们日常的工作、生活中。

持续创新 爱普生优势解读

爱普生其实是一家从制作钟表的配件起家的公司，1942年创建初期的精工爱普生那时候还叫大和工业株式会社，后来产品线开始逐渐得到完善。

精工爱普生公司总裁碓井稔在活动上表示，爱普生取得今天的成绩，离不开数十年制造工业的积淀。

爱普生秉承着顾客优先的原则，将工匠精神发扬光大，从微压电技术的研发并推出第一台微压电喷墨打印机，到把应用在工业生产领域的PrecisionCore阵列打印头扩展到商用办公领域;从推出颠覆传统墨盒的墨仓式打印机，到墨仓式已在全球150个国家畅销2000万台的业绩表现……这一切，源自于爱普生拥有独特的核心技术、自主开发及制造的能力，以及永不放弃、坚韧不拔的精神。爱普生持续创新，聆听顾客的声音，不断为顾客带来惊喜和感动的产品和服务。

顾客优先 爱普生创新产品及解决方案汇总

围绕“科技+本地化”的市场战略，爱普生(中国)有限公司总经理安藤宗德在本次大会上重点讲述了爱普生在商用办公领域方面的创新，并为顾客带来了满足其需求的创新产品和解决方案。

干式办公室造纸系统PaperLab：2015年，爱普生推出了世界上首台干式办公室造纸系统PaperLab。爱普生的终极目标，是创造一个未来办公室打印生态系统，让顾客畅快享受高效生产力的喷墨打印机带来的便捷，与此同时无需担心成本以及对环境造成的影响。

“一站式”移动办公解决方案：由便携打印机WF-100、便携式扫描仪DS-360W、便携式投影机CB-1795F组成。这些设备非常小巧，可以随身携带;操作也非常简单;如果连上Wi-Fi，平板电脑就能完成操作。顾客可以根据实际情况，选择适合的产品，随意组合，方便外出办公，从投影展示到打印资料，再到扫描文件一气呵成，全面满足“任何时间”、“任何地点”、处理与业务的“任何事情”的移动办公需求。

企业级墨仓式阵列复合机：它能实现每分钟100页的高速输出，即使是双面打印，也能实现高速运转。与之匹配的大容量的墨盒系统，单套2只装黑墨可打印十万页。爱普生企业级墨仓式阵列复合机能够实现600*1200高分辨率的打印，文本显示清晰锐利、色彩表现出色。同时，它还能适应于不同介质，满足多元化的打印需求，色彩输出稳定，即使保存多年，色彩依然艳丽。

除此之外，在现场，通过商用和家用两大主题展区，爱普生展现了在喷墨、视觉、可穿戴、机器人领域的创新成果。

围绕Epson 25长期企业愿景，爱普生通过“省、小、精技术”，在智能科技、绿色环保和卓越表现等方面为顾客创造价值，爱普生将持续为顾客提供创新的产品及方案，力争成为顾客与社会“不可或缺的公司”。